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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 08:00  •  60662 просмотра

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева, считает эксперт

Правоохранительные органы обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей Верховного Суда, которые рассматривали кассацию на приговор по делу о побеге из-под стражи бывшего нардепа-агента фсб, обвиняемого в серии заказных убийств и госизмене Александра Шепелева, изложенную в СМИ. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политический аналитик Александр Кочетков.

В СМИ появилась информация о возможном подкупе судей Верховного Суда Вячеслава Маринича, Владимира Короля и Аллы Макаровец, которые рассматривали кассацию на приговор Шепелеву и изменили его в пользу экс-депутата, чем почти отпустили его на свободу. К этому якобы причастен нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы За жизнь" Григорий Мамка.

"Обязаны. Любая информация, которая касается нарушения закона, даже если она является анонимной, а тем более если она обнародована официальным изданием - она обязательно подлежит проверке, это прописано в законе о правоохранительной деятельности, уголовном кодексе - во всех законах это четко прописано. Но у нас часто такой обязанностью правоохранительные органы пренебрегают, а во время войны и тем более", - отметил Кочетков, отвечая на вопрос о том, должны ли правоохранительные органы проверить информацию, изложенную в СМИ, о возможном подкупе судей ВС.

По его мнению, правоохранительные органы обязаны разобраться, дать обоснованное заключение по изложенной информации и открыть уголовное производство при необходимости.

Отвечая на вопрос о том, какой правоохранительный орган должен расследовать такое дело, Кочетков отметил: "НАБУ и ГБР, и САП - они могут совместную группу организовать, могут каждый отдельно, а лучше совместно".

При этом эксперт считает, что в Украине такое малое количество дел против судей-взяточников из-за того, что правоохранители не выполняют свои обязанности.

Добавим

Председатель общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Екатерина Бутко считает, что Верховный Суд нужно реформировать и очистить от недобросовестных судей, тогда будет шанс, что дела вроде Шепелева будут рассматриваться прозрачно и качественно. 

Юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил УНН, что перед Высшим советом правосудия стоит задача сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний.

О необходимости очищения Верховного Суда от судей, которые себя скомпрометировали, заявил также председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.

Напомним 

Коллегия Верховного Суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа по этому эпизоду не будут конфисковывать. Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать любые доказательства.

Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В рф он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру.

Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах. 

Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.

По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воевала на фронте против рф, Елена Ковбий.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
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