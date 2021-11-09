Правоохоронці встановили понад 160 в'язнів катівні бойовиків “Ізоляція”: що вони розповідають

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“Понад рік слідчі Національної поліції України розслідували жахливі злочини проти українських громадян, що стали в’язнями донецької незаконної в’язниці, яка розташована на місці колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. Правоохоронці провели допити потерпілих, впізнання ними своїх катів та встановили 45 учасників цієї організованої злочинної групи. У вересні цього року щодо 8 воєнних злочинців матеріали передані в суд для заочного засудження”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Артем Кисько зазначив, що наразі встановлено 166 осіб, які перебували у цій в’язниці.

“Протягом останнього року поліцейські Донеччини проводили розслідування подій, які відбувались в місті Донецьк на території колишнього заводу "Ізоляція“, на теперішній час там розташована в’язниця так званої "ДНР“. Вже встановлено 166 осіб, але це не вичерпний список потерпілих, які перебували у цій в’язниці. Серед них є два журналісти, співробітники прикордонної служби, міграційної служби, СБУ, а також Збройних сил України”, — сказав Кисько.

За його словами, поліцейським Донеччини вдалось встановити осіб, які належать до різних так званих гілок влади “ДНР”, зокрема прокуратури, слідчих, оперативників, "МГБ ДНР", з категорії конвоїрів, суддів, які мали причетність до катувань, знущань, проведення дій з потерпілими, які перебували на території цієї в’язниці.

Інформацію стосовно всіх осіб, які визнані потерпілими, в межах чинного кримінального провадження, як вказан, було надано до міжнародних організацій, які займаються справами осіб, які були незаконно позбавлені волі та знаходились в нелюдських умовах.

МВС опублікувало відео з історіями в’язнів донецької катівні "Ізоляція"

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“Був затриманий в Донецьку незаконно. Відразу відвезли в "Ізоляцію”. Тобто це катівня. На якій вибивають показання, змушують обмовляти людей себе. Потрапляючи туди, ти відразу будеш зґвалтований. Для всіх застосовується одне катування — струмом. Це постійні побиття. Це система, яка знищує в тобі особистість“, — розповів один із колишніх в’язнів.

“До трьох годин ночі допит, потім мішок на голову, наручники та спустили мене в підвал. Камера представляла собою три стіни, закриті решіткою. Решітка була з перевернутим тризубом, в компанії з людиною, яка там була вже 4 місяці. Він виглядав як хвора людина, просто білий сидів”, — сказав один із колишніх в’язнів.

Що було раніше

Речник МВС Артем Шевченко повідомив журналісту УНН, що у Києві затримали Дениса Куліковського, який очолював незаконну в’язницю бойовиків "Ізоляція".

Дениса Куліковського, зокрема, підозрюють у торгівлі людьми, створенні терористичної групи чи терористичної організації.

Додамо, що Куліковського називають “найстрашнішим професійним катом” в’язниці “Ізоляція”.