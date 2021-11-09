Правоохоронці встановили понад 160 в'язнів катівні бойовиків “Ізоляція”: що вони розповідають

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 43374 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 75719 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 72199 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 73368 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 83968 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 64882 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 61902 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 133172 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83988 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 237490 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
78%
Популярнi новини

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 15729 перегляди

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 11986 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 6348 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 9564 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 7452 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 101191 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 133177 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 237494 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 412342 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 403408 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19219 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25226 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 26030 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27797 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78033 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Правоохоронці встановили понад 160 в'язнів катівні бойовиків “Ізоляція”: що вони розповідають

Київ • УНН

 • 18985 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Наразі встановлено 166 осіб, які перебували у в’язниці бойовиків “Ізоляція” де катували та вбивали людей. Про це повіломив в.о. начальника ГУНП Донецької області Артем Кисько, передає УНН з посиланням на інформацію МВС.

Правоохоронці встановили понад 160 в'язнів катівні бойовиків “Ізоляція”: що вони розповідають

Цитата:

“Понад рік слідчі Національної поліції України розслідували жахливі злочини проти українських громадян, що стали в’язнями донецької незаконної в’язниці, яка розташована на місці колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. Правоохоронці провели допити потерпілих, впізнання ними своїх катів та встановили 45 учасників цієї організованої злочинної групи. У вересні цього року щодо 8 воєнних злочинців матеріали передані в суд для заочного засудження”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Артем Кисько зазначив, що наразі встановлено 166 осіб, які перебували у цій в’язниці.

“Протягом останнього року поліцейські Донеччини проводили розслідування подій, які відбувались в місті Донецьк на території колишнього заводу "Ізоляція“, на теперішній час там розташована в’язниця так званої "ДНР“. Вже встановлено 166 осіб, але це не вичерпний список потерпілих, які перебували у цій в’язниці. Серед них є два журналісти, співробітники прикордонної служби, міграційної служби, СБУ, а також Збройних сил України”, — сказав Кисько.

За його словами, поліцейським Донеччини вдалось встановити осіб, які належать до різних так званих гілок влади “ДНР”, зокрема прокуратури, слідчих, оперативників, "МГБ ДНР", з категорії конвоїрів, суддів, які мали причетність до катувань, знущань, проведення дій з потерпілими, які перебували на території цієї в’язниці.

Інформацію стосовно всіх осіб, які визнані потерпілими, в межах чинного кримінального провадження, як вказан, було надано до міжнародних організацій, які займаються справами осіб, які були незаконно позбавлені волі та знаходились в нелюдських умовах.

МВС опублікувало відео з історіями в’язнів донецької катівні "Ізоляція"

Цитата:

“Був затриманий в Донецьку незаконно. Відразу відвезли в "Ізоляцію”. Тобто це катівня. На якій вибивають показання, змушують обмовляти людей себе. Потрапляючи туди, ти відразу будеш зґвалтований. Для всіх застосовується одне катування — струмом. Це постійні побиття. Це система, яка знищує в тобі особистість“, — розповів один із колишніх в’язнів.

“До трьох годин ночі допит, потім мішок на голову, наручники та спустили мене в підвал. Камера представляла собою три стіни, закриті решіткою. Решітка була з перевернутим тризубом, в компанії з людиною, яка там була вже 4 місяці. Він виглядав як хвора людина, просто білий сидів”, — сказав один із колишніх в’язнів.

Що було раніше

Речник МВС Артем Шевченко повідомив журналісту УНН, що у Києві затримали Дениса Куліковського, який очолював незаконну в’язницю бойовиків "Ізоляція".

Дениса Куліковського, зокрема, підозрюють у торгівлі людьми, створенні терористичної групи чи терористичної організації.

Додамо, що Куліковського називають “найстрашнішим професійним катом” в’язниці “Ізоляція”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13