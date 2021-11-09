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Правоохранители установили более 160 узников застенков боевиков “Изоляция”: что они рассказывают

Киев • УНН

 • 18985 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. На сегодня установлено 166 человек, которые находились в тюрьме боевиков “Изоляция”, где пытали и убивали людей. Об этом сообщил и.о. начальника ГУНП Донецкой области Артем Кисько, передает УНН со ссылкой на информацию МВД.

Правоохранители установили более 160 узников застенков боевиков “Изоляция”: что они рассказывают

Цитата:

“Более года следователи Национальной полиции Украины расследовали ужасные преступления против украинских граждан, ставших узниками донецкой незаконной тюрьмы, которая расположена на месте бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Правоохранители провели допросы потерпевших, опознания ими своих палачей и установили 45 участников этой организованной преступной группы. В сентябре этого года в отношении 8 военных преступников материалы переданы в суд для заочного осуждения”, — говорится в сообщении.

Детали

Артем Кисько отметил, что сейчас установлено 166 человек, которые находились в этой тюрьме.

“В течение последнего года полицейские Донецкой области проводили расследование событий, которые проходили в городе Донецк на территории бывшего завода "Изоляция“, в настоящее время там расположена тюрьма так называемой "ДНР“. Уже установлено 166 человек, но это не исчерпывающий список потерпевших, находившихся в этой тюрьме. Среди них есть два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины”, — сказал Кисько.

По его словам, полицейским области удалось установить лиц, которые принадлежат к разным так называемым ветвям власти" “ДНР”, в частности прокуратуры, следователей, оперативников "МГБ ДНР", с категории конвоиров, судей, которые имели отношение к пыткам, издевательствам, проведению действий с потерпевшими, которые находились на территории этой тюрьмы.

Информацию относительно всех лиц, которые признаны потерпевшими в рамках действующего уголовного производства, как указано, было предоставлено международным организациям, занимающимся делами лиц, которые были незаконно лишены свободы и находились в нечеловеческих условиях.

МВД опубликовало видео с историями заключенных донецких застенков "Изоляция"

Цитата:

“Был задержан в Донецке незаконно. Сразу отвезли в "Изоляцию”. То есть это застенки. Где выбивают показания, заставляют оговаривать людей себя. Попадая туда, ты сразу будешь изнасилован. Для всех применяется одна пытка — током. Это постоянные избиения. Это система, которая уничтожает в тебе личность“, — рассказал один из бывших заключенных.

“До трех часов ночи допрос, потом мешок на голову, наручники и спустили меня в подвал. Камера представляла собой три стены, закрытые решеткой. Решетка была с перевернутым трезубцем, в компании с человеком, который там был уже 4 месяца. Он выглядел как больной человек, просто белый сидел", - сказал один из бывших заключенных.

Что было ранее

Спикер МВД Артем Шевченко сообщил журналисту УНН, что в Киеве задержали Дениса Куликовского, который возглавлял незаконную тюрьму боевиков "Изоляция".

Дениса Куликовского, в частности, подозревают в торговле людьми, создании террористической группы или террористической организации.

Добавим, что Куликовского называют “самым страшным профессиональным палачом” тюрьмы “Изоляция”.

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