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Правоохоронці виконали свої завдання на місцевих виборах-2020 - політолог

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КИЇВ. 9 листопад. УНН. Виборча кампанія на місцевих виборах і волевиявлення 25 жовтня пройшли спокійно і без інцидентів - завдяки професійній роботі правоохоронців. Про це політолог, керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко заявив у своєму огляді "Політичні тенденції жовтня 2020", інформує УНН.

"Своє завдання-мінімум у виборчому процесі правоохоронні органи виконали. Всупереч прогнозам про те, що місцеві вибори-2020 будуть найбруднішими за всю історію, виборча кампанія, день виборів і ніч підрахунку голосів пройшли відносно спокійно і без суттєвих ексцесів. Проблеми у виборчому процесі, природньо, були, але не у сфері забезпечення правопорядку", - зазначив він.

Володимир Фесенко підкреслив, що правоохоронці приділили багато уваги превентивній роботі.

"Весь жовтень такі правоохоронні органи, як Нацполіція і СБУ (у координації з ними і прокуратура) були зосереджені на боротьбі з правопорушеннями у рамках виборчого процесу. МВС також забезпечувало правопорядок напередодні виборів, у день голосування і під час підрахунку голосів у виборчих комісіях", - зазначив він.

При цьому політолог звернув увагу на принципову позицію глави МВС Арсена Авакова, який був рівновіддалений від усіх політичних сил і особисто стежив за дотриманням закону: "Міністр в останній день агітаційної кампанії (23 жовтня) випустив відеозвернення, в якому застеріг учасників місцевих виборів від спроб незаконного впливу на результати голосування", - підкреслив Володимир Фесенко.

Як повідомлялося, у день голосування, 25 жовтня, у поліцію надійшло близько 5 тис. заяв і повідомлень про порушення, правоохоронці відкрили 159 кримінальних проваджень і склали 324 адміністративних протоколи.

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