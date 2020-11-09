Правоохранители выполнили свои задачи на местных выборах-2020 - политолог
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Избирательная кампания на местных выборах и волеизъявление 25 октября прошли спокойно и без инцидентов - благодаря профессиональной работе правоохранителей. Об этом политолог, руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко заявил в своем обзоре "Политические тенденции октября 2020", информирует УНН.
"Свою задачу-минимум в избирательном процессе правоохранительные органы выполнили. Вопреки прогнозам о том, что местные выборы-2020 будут самыми грязными за всю историю, избирательная кампания, день выборов и ночь подсчёта голосов прошли относительно спокойно и без существенных эксцессов. Проблемы в избирательном процессе, естественно, были, но не в сфере обеспечения правопорядка", - отметил он.
Владимир Фесенко подчеркнул, что правоохранители уделили много внимания превентивной работе.
"Весь октябрь такие правоохранительные органы, как Нацполиция и СБУ (в координации с ними и прокуратура) были сосредоточены на борьбе с правонарушениями в рамках избирательного процесса. МВД также обеспечивало правопорядок накануне выборов, в день голосования и во время подсчёта голосов в избирательных комиссиях", - отметил он.
При этом политолог обратил внимание на принципиальную позицию главы МВД Арсена Авакова, который был равноудален от всех политических сил и лично следил за соблюдением закона: "Министр в последний день агитационной кампании (23 октября) выпустил видеообращение, в котором предостерёг участников местных выборов от попыток незаконного влияния на результаты голосования", - подчеркнул Владимир Фесенко.
Как сообщалось, в день голосования, 25 октября, в полицию поступило около 5 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях, правоохранители открыли 159 уголовных производств и составили 324 административных протокола.