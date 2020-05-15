Правоохоронці розслідують спалах COVID-19 у столичному будинку-інтернаті
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Дарницьким управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за фактом захворювання на COVID-19 вихованців та персоналу у столичному будинку-інтернаті. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець.
"За цим фактом Дарницьким управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацію за ч. 2 ст 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням –ред.)", - сказала Максимець.
За її словами, на місці події працює слідчо-оперативна група.
"Наразі в межах провадження під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури N 2 встановлюються обставини поширення хвороби серед вихованців закладу та персоналу", - розповіла Максимець.
Нагадаємо, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу у 81 особи: з них 53 – вихованки інтернату.