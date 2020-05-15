Правоохоронці розслідують спалах COVID-19 у столичному будинку-інтернаті

"За цим фактом Дарницьким управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацію за ч. 2 ст 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням –ред.)", - сказала Максимець.

За її словами, на місці події працює слідчо-оперативна група.

"Наразі в межах провадження під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури N 2 встановлюються обставини поширення хвороби серед вихованців закладу та персоналу", - розповіла Максимець.

Нагадаємо, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу у 81 особи: з них 53 – вихованки інтернату.