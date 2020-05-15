Правоохранители расследуют вспышку COVID-19 в столичном доме-интернате
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Дарницким управлением полиции начато уголовное производство по факту заболевания COVID-19 воспитанников и персонала в столичном доме-интернате. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
"По данному факту Дарницким управлением полиции начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений ред.)", - сказала Максимец.
По ее словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"Сейчас в рамках производства под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 2 устанавливаются обстоятельства распространения болезни среди воспитанников заведения и персонала", - рассказала Максимец.
Напомним, в Дарницком доме-интернате для девочек подтвердили заболевание коронавирусной болезнью у 81 человека: из них 53 - воспитанницы интерната.