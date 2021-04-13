Правоохоронці проводять обшуки на ВДНГ

Цитата:

"Співробітники СБУ та Нацполіції проводять обшуки в офісі та павільйонах ВДНГ, а також за місцями проживання топ-менеджменту установи. Обшуки проводяться за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК (Зловживання владою або службовим становищем)", - повідомили в пресслужбі.

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Також в пресслужбі зазначили, що наразі здійснюються заходи з документування можливих протиправних дій з боку посадових осіб Національного комплексу "Експоцентр Україна" (об’єкт Державного управління справами).

Додамо, що на своїй сторінці у Facebook генеральний директор Національного експоцентру України Євген Мушкін повідомив про обшуки в себе вдома та в павільйонах ВДНГ.

"У мене у квартирі обшук... Офіс ВДНГ і павільйони обшукують поліція і СБУ. Телефоном користуватися мені заборонили", - написав він.

Доповнення

Завершено слідство у справі щодо мільйонних зловживань під час будівництва сучасного комплексу "Охматдит".



