Правоохранители проводят обыски на ВДНХ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Служба безопасности Украины и Нацполиция проводят обыски в офисе и павильонах ВДНХ, а также по месту жительства топ-менеджмента учреждения. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Цитата:
"Сотрудники СБУ и Нацполиции проводят обыски в офисе и павильонах ВДНХ, а также по месту жительства топ-менеджмента учреждения. Обыски проводятся по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением)", - сообщили в пресс-службе.
Детали
Также в пресс-службе отметили, что сейчас осуществляются меры по документированию возможных противоправных действий со стороны должностных лиц Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (объект Государственного управления делами).
Добавим, что на своей странице в Facebook генеральный директор Национального экспоцентра Украины Евгений Мушкин сообщил об обысках у себя дома и в павильонах ВДНХ.
"У меня в квартире обыск... Офис ВДНХ и павильоны обыскивают полиция и СБУ. Телефоном пользоваться мне запретили", - написал он.
Дополнение
Завершено следствие по делу о миллионных злоупотреблениях при строительстве современного комплекса "Охматдет".