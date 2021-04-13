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Правоохранители проводят обыски на ВДНХ

Правоохранители проводят обыски на ВДНХ

Киев  •  УНН

 • 20046 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Служба безопасности Украины и Нацполиция проводят обыски в офисе и павильонах ВДНХ, а также по месту жительства топ-менеджмента учреждения. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Цитата:

"Сотрудники СБУ и Нацполиции проводят обыски в офисе и павильонах ВДНХ, а также по месту жительства топ-менеджмента учреждения. Обыски проводятся по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением)", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Также в пресс-службе отметили, что сейчас осуществляются меры по документированию возможных противоправных действий со стороны должностных лиц Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (объект Государственного управления делами).

Добавим, что на своей странице в Facebook генеральный директор Национального экспоцентра Украины Евгений Мушкин сообщил об обысках у себя дома и в павильонах ВДНХ.

"У меня в квартире обыск... Офис ВДНХ и павильоны обыскивают полиция и СБУ. Телефоном пользоваться мне запретили", - написал он.

Дополнение

Завершено следствие по делу о миллионных злоупотреблениях при строительстве современного комплекса "Охматдет".

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