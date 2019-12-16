Правоохоронці попередили "Слуг народу" про можливі напади на цьому тижні – Арахамія

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Правоохоронні органи попередили “Слуг народу”, що на цьому тижні можуть продовжитися напади на депутатів. Про це повідомив в кулуарах Ради голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.