Правоохоронці попередили "Слуг народу" про можливі напади на цьому тижні – Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Правоохоронні органи попередили “Слуг народу”, що на цьому тижні можуть продовжитися напади на депутатів. Про це повідомив в кулуарах Ради голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
Так, відповідаючи на питання, які сьогодні на засідання фракції “Слуга народу” розглядатимуть питання, Арахамія відповів: “переважно розмовлятимемо про про ринок землі”.
За його словами, протягом всього часу, коли розглядається це питання відбуваються різні мітинги.
“На цьому тижні нас є інформація, що буде активована фаза, дуже агресивна фаза”, — сказав Арахамія.
Також, Арахамія згадав про випадок з нападом на народний депутат від “Слуги народу” Михайла Ананченка.
“Правоохоронні органи нас попередили, що ці напади можуть продовжуватися на цьому тижні. Тобто люди хочуть залякати народних депутатів, щоб вони не прийшли до зали коли буде голосування, чи змінили свою думку і не голосували”, — розповів Арахамія.
Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” Михайло Ананченко заявив, що на нього у Сумах напали двоє молодиків в балаклавах.
Також, партія “Слуга народу” вважає напад на свого нардепа Михайла Ананченка був здійснений через його громадянську позицію та діяльність партії загалом.