Правоохранители предупредили "Слуг народа" о возможных нападениях на этой неделе - Арахамия

Так, отвечая на вопросы, которые сегодня на заседание фракции “Слуга народа” рассматривать вопрос, Арахамия ответил: “преимущественно будем разговаривать о рынке земли”.

По его словам, в течение всего времени, когда рассматривается этот вопрос происходят различные митинги.

“На этой неделе нас есть информация, что будет активирована фаза, очень агрессивная фаза”, — сказал Арахамия.

Также, Арахамия вспомнил о случае с нападением на народного депутата от “Слуги народа” Михаила Ананченко.

“Правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжаться на этой неделе. То есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они не пришли в зал когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали”, - рассказал Арахамия.

Напомним, народный депутат от “Слуги народа” Михаил Ананченко заявил, что его в Сумах напали двое молодых в балаклавах.

Также, партия “Слуга народа” считает нападение на своего нардепа Михаила Ананченко был осуществлен из-за его гражданскую позицию и деятельность партии в целом.