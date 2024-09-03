Правоохоронні органи та Міністерство оборони з’ясовують усі обставини, кожну деталь: Зеленський про трагедію в Полтаві
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві загинула 51 людина, 271 отримала поранення. Правоохоронні органи та Міноборони з'ясовують обставини трагедії, рятувальні роботи тривають.
Правоохоронні органи та Міністерство оборони України з’ясовують усі обставини трагедії у Полтаві, де у результаті удару рф загинула 51 людина, ще 271 - отримала поранення. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Передусім щодо трагедії в Полтаві. Рятувальні роботи зараз іще тривають – розбирають завали. Залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених – 271. Усім надається необхідна допомога. Я вдячний усім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, усім полтавчанам, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує. Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб урятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар убив 51 людину. Мої співчуття всім рідним та близьким", - повідомив Зеленський.
За його словами, правоохоронні органи та Міністерство оборони України з’ясовують усі обставини цієї трагедії.
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"Цей удар росіяни здійснили двома балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був. Усе інше – кожну деталь – мають встановити і перевірити під час розслідування". - резюмував він.
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За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.
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