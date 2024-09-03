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Правоохоронні органи та Міністерство оборони з’ясовують усі обставини, кожну деталь: Зеленський про трагедію в Полтаві

Правоохоронні органи та Міністерство оборони з’ясовують усі обставини, кожну деталь: Зеленський про трагедію в Полтаві

Київ • УНН

 • 101700 перегляди

Внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві загинула 51 людина, 271 отримала поранення. Правоохоронні органи та Міноборони з'ясовують обставини трагедії, рятувальні роботи тривають.

Правоохоронні органи та Міністерство оборони України з’ясовують усі обставини трагедії у Полтаві, де у результаті удару рф загинула 51 людина, ще 271 - отримала поранення. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Передусім щодо трагедії в Полтаві. Рятувальні роботи зараз іще тривають – розбирають завали. Залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених – 271. Усім надається необхідна допомога. Я вдячний усім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, усім полтавчанам, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує. Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб урятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар убив 51 людину. Мої співчуття всім рідним та близьким", - повідомив Зеленський. 

За його словами, правоохоронні органи та Міністерство оборони України з’ясовують усі обставини цієї трагедії.

Обставини трагедії у Полтаві з’ясовуватиме Головна інспекція Міноборони - Умєров03.09.24, 17:50 • 20326 переглядiв

"Цей удар росіяни здійснили двома балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був. Усе інше – кожну деталь – мають встановити і перевірити під час розслідування". - резюмував він.

Трагедія у Полтаві: ніяких шикувань на момент удару рф по Інституту зв’язку не відбувалося - Міноборони03.09.24, 20:16 • 30631 перегляд

Додамо

За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.

Трагедія у Полтаві: окупанти вдарили по військовому навчальному закладу, командування Сухопутних військ проводить розслідування та посилює заходи безпеки03.09.24, 19:14 • 22986 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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