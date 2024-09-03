Правоохранительные органы и Министерство обороны выясняют все обстоятельства, каждую деталь: Зеленский о трагедии в Полтаве

Правоохранительные органы и Министерство обороны Украины выясняют все обстоятельства трагедии в Полтаве, где в результате удара рф погиб 51 человек, еще 271 - получил ранения. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

«Прежде всего относительно трагедии в Полтаве. Спасательные работы сейчас еще продолжаются - разбирают завалы. Привлечены все службы. По состоянию на это время количество раненых - 271. Всем оказывается необходимая помощь. Я благодарен всем спасателям, врачам, медицинским сестрам, всем полтавчанам, кто присоединился к помощи, сдавал кровь, кто поддерживает. Известно, что под завалами разрушенного здания есть люди. Делается все, чтобы спасти как можно больше жизней. По имеющейся сейчас информации, этот российский удар убил 51 человека. Мои соболезнования всем родным и близким», - сообщил Зеленский.

По его словам, правоохранительные органы и Министерство обороны Украины выясняют все обстоятельства этой трагедии.

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«Этот удар россияне осуществили двумя баллистическими ракетами. Сигнал воздушной тревоги был. Все остальное - каждую деталь - должны установить и проверить в ходе расследования». - резюмировал он.

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По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.

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