Правоохоронні органи повинні перевірити обставини кредиту ЄБРР для "Украероруху" - нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Серед переліку з чотирьох успішних проектів стратегічного державного підприємства "Украерорух" за 2020 рік значиться отримання стабілізаційного кредиту від ЄБРР у розмірі 25 млн євро. Проте не відомо, під який відсоток отримано кредит і яким чином підприємство, яке два тижні тому оголосило про те, що знаходиться на межі технічного дефолту, буде розраховуватись за позику. Народні депутати розповіли УНН, що не так з "успішним проектом" "Украероруху", і чому його обставини повинні перевірити відповідні правоохоронні органи.
Так, народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич вважає, що відсоткову ставку, яка може виявитись досить високою, а також інші обставини отримання кредиту ЄБРР "Украерорухом", необхідно перевірити відповідним органам.
"Безумовно, компетентні органи мають перевірити усі обставини отримання цього кредиту – в першу чергу, НАБУ та СБУ — і з’ясувати, чи немає там безвідповідальності з боку керівництва "Украероруху", - зазначив Шуфрич.
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Член депутатської групи "ДОВІРА" – нардеп Роберт Горват своєю чергою вважає, що отримання кредиту від ЄБРР не на розвиток підприємства, а на виплати заробітних плат — не правильно.
"Витрачають на зарплатню — це не правильно. Якщо не відомо, під який відсоток взято, то він може бути дуже дорогий для цього", - зауважив Горват.
При цьому в ЄБРР редакції УНН підтвердили отримання "Украерорухом" стабілізаційного кредиту, але не назвали відсоткову ставку, пославшись на банківську таємницю.
Нагадаємо, нардеп Шахов збирається звернутись до антикорупційних органів щодо ситуації в “Украерорусі”.
Також нагадаємо, що профільний комітет Верховної Ради занепокоєний кризою на важливому стратегічному державному підприємстві “Украерорух”. Нардепи планують винести це питання на засідання і викликати для пояснень міністра інфраструктури Владислава Криклія.