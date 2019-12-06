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Правий берег Києва скували значні затори

Правий берег Києва скували значні затори

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Станом на 8:40 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть Голосіївський проспект, проспект Валерія Лобановського, вулиця Михайла Бойчука, бульвар Лесі Українки, вулиця Велика Васильківська, вулиця Короленківська.

Окрім того, помітне значне ускладнення руху транспорту на бульварі Тараса Шевченка, Бессарабській площі, вулиці Льва Толстого, вулиці Жилянській, проспекті Перемоги, вулиці Великій Житомирській.

Окрім того, в заторах стоїть Володимирський узвіз, Набережне шосе та вулиця Набережно-Хрещатицька.

На лівому березі Києва рух ускладнено на Броварському проспекті та проспектах Миколи Бажана та Соборності.

Рух на мостах: на Північному, Південному, Дарницькому, Патона і на мосту Метро рух ускладнено в напрямку правого берега. Найбільші затори на мосту Патона.

Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 6 грудня, очікується погода без опадів. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 13° морозу до 10° тепла.

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