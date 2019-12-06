Правый берег Киева сковали значительные пробки

Так, в пробках стоит Голосеевский проспект, проспект Валерия Лобановского, улица Михаила Бойчука, бульвар Леси Украинки, улица Большая Васильковская, улица Короленковская.

Кроме этого, заметно значительное затруднение движения транспорта на бульваре Тараса Шевченко, Бессарабской площади, улице Льва Толстого, улице Жилянской, проспекте Победы, улице Большой Житомирской.

Кроме того, в пробках стоит Владимирский спуск, Набережное шоссе и улица Набережно-Крещатицкая.

На левом берегу Киева движение затруднено на Броварском проспекте и проспектах Бажана и Соборности.

Движение на мостах: на Северном, Южном, Дарницком, Патона и на мосту Метро движение затруднено в направлении правого берега. Самые большие пробки на мосту Патона.

Напомним, в Украине в пятницу, 6 декабря, ожидается погода без осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 13° мороза до 10° тепла.