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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 78997 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Правый берег Киева сковали значительные пробки

Правый берег Киева сковали значительные пробки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. По состоянию на 8:40 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоит Голосеевский проспект, проспект Валерия Лобановского, улица Михаила Бойчука, бульвар Леси Украинки, улица Большая Васильковская, улица Короленковская.

Кроме этого, заметно значительное затруднение движения транспорта на бульваре Тараса Шевченко, Бессарабской площади, улице Льва Толстого, улице Жилянской, проспекте Победы, улице Большой Житомирской.

Кроме того, в пробках стоит Владимирский спуск, Набережное шоссе и улица Набережно-Крещатицкая.

На левом берегу Киева движение затруднено на Броварском проспекте и проспектах Бажана и Соборности.

Движение на мостах: на Северном, Южном, Дарницком, Патона и на мосту Метро движение затруднено в направлении правого берега. Самые большие пробки на мосту Патона.

Напомним, в Украине в пятницу, 6 декабря, ожидается погода без осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 13° мороза до 10° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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