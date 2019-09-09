Працівниця супермаркету проколола ногу шампуром для курей гриль
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Працівниця супермаркету в Івано-Франківську отримала травму, коли шампур для запікання курей гриль застряг в її нозі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Інцидент стався 8 вересня на вулиці Мазепи у місті Івано-Франківськ.
"Працівниця магазину Сільпо, громадянка 1997 р.н., отримала травму, в результаті якої металевий шампур для запікання курей гриль застряг в її нозі. Рятувальниками за допомогою ручного гідравлічного інструменту відрізано шампур та передано потерпілу медичним працівникам для подальшої госпіталізації", - повідомили в управлінні.
Нагадаємо, чоловік потрапив під поїзд на залізничному вокзалі в Івано-Франківській області, внаслідок чого йому перерізало ногу.