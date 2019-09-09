Работница супермаркета проколола ногу шампуром для кур гриль
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Работница супермаркета в Ивано-Франковске получила травму, когда шампур для запекания кур гриль застрял в ее ноге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Инцидент произошел 8 сентября на улице Мазепы в городе Ивано-Франковск.
"Работница магазина Сильпо, гражданка 1997 г.р., получила травму, в результате которой металлический шампур для запекания кур гриль застрял в ее ноге. Спасатели с помощью ручного гидравлического инструмента отрезали шампур и передали потерпевшую медицинским работникам для дальнейшей госпитализации", - сообщили в управлении.
Напомним, мужчина попал под поезд на железнодорожном вокзале в Ивано-Франковской области, в результате чего ему отрезало ногу.