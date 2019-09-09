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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103636 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117802 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109470 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115834 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 122554 просмотра

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5 марта, 17:33 • 149552 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149539 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работница супермаркета проколола ногу шампуром для кур гриль

Работница супермаркета проколола ногу шампуром для кур гриль

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Работница супермаркета в Ивано-Франковске получила травму, когда шампур для запекания кур гриль застрял в ее ноге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Инцидент произошел 8 сентября на улице Мазепы в городе Ивано-Франковск.

"Работница магазина Сильпо, гражданка 1997 г.р., получила травму, в результате которой металлический шампур для запекания кур гриль застрял в ее ноге. Спасатели с помощью ручного гидравлического инструмента отрезали шампур и передали потерпевшую медицинским работникам для дальнейшей госпитализации", - сообщили в управлении.

Напомним, мужчина попал под поезд на железнодорожном вокзале в Ивано-Франковской области, в результате чего ему отрезало ногу.

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