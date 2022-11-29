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У музеї Ізюма від окупантів врятували Євангеліє, яке видав Мазепа

У музеї Ізюма від окупантів врятували Євангеліє, яке видав Мазепа

Київ • УНН

 • 1351760 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Ізюмі Харківської області працівники краєзнавчого музею врятували від російських окупантів 300-річне Євангеліє, яке видав гетьман Іван Мазепа. Експонат, як і інші цінні речі з колекції, підмінили та заховали, пише УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

Працівниця музею Діна Листопад розповіла, що перед евакуацією з міста вона разом з колегами заховала найцінніше, що було в музеї – Напрестольне Євангеліє у срібному із позолотою окладі 1707 року, видане гетьманом Іваном Мазепою. Жінка зазначила, що за всю історію книжкового друку воно випускалося всього двічі.

Щоб окупанти не помітили зникнення реліквії, музейники вдалися до хитрощів.

Цитата

"Про цю книгу знали багато людей, якби ця інформація дійшла до окупантів, вони почали б шукати її в музеї. Тому ми поставили у вітрину іншу книгу. Мародери та росіяни не помітили різниці і таким чином колекцію вдалося врятувати", – розповіла жінка.

Зараз Євангеліє лежить у сховищі під охороною військових.

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