У музеї Ізюма від окупантів врятували Євангеліє, яке видав Мазепа

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Працівниця музею Діна Листопад розповіла, що перед евакуацією з міста вона разом з колегами заховала найцінніше, що було в музеї – Напрестольне Євангеліє у срібному із позолотою окладі 1707 року, видане гетьманом Іваном Мазепою. Жінка зазначила, що за всю історію книжкового друку воно випускалося всього двічі.

Щоб окупанти не помітили зникнення реліквії, музейники вдалися до хитрощів.

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"Про цю книгу знали багато людей, якби ця інформація дійшла до окупантів, вони почали б шукати її в музеї. Тому ми поставили у вітрину іншу книгу. Мародери та росіяни не помітили різниці і таким чином колекцію вдалося врятувати", – розповіла жінка.

Зараз Євангеліє лежить у сховищі під охороною військових.

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