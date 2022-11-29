В музее Изюма от оккупантов спасли Евангелие, которое издал Мазепа

Детали

Сотрудница музея Дина Листопад рассказала, что перед эвакуацией из города она вместе с коллегами спрятала самое ценное, что было в музее – Напрестольное Евангелие в серебряном с позолотой окладе 1707 года, изданное гетманом Иваном Мазепой. Женщина отметила, что за всю историю книжной печати оно выпускалось всего дважды.

Чтобы оккупанты не заметили исчезновение реликвии, музейщики прибегли к уловкам.

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"Об этой книге знали многие люди, если бы эта информация дошла до оккупантов, они стали бы искать ее в музее. Поэтому мы поставили в витрину другую книгу. Мародеры и россияне не заметили разницы и таким образом коллекцию удалось спасти", – рассказала женщина.

Сейчас Евангелие находится под охраной военных.

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