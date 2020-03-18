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Працівниця банку на Одещині привласнила 2,5 млн грн із рахунків іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Кіберполіція в Одеській області викрила працівницю банку, яка привласнила 2,5 мільйона гривень із рахунків іноземців. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає УНН.

Так, працівники кіберполіції в Одеській області викрили 27-річну місцеву мешканку у привласненні грошей іноземних клієнтів банку.

Працівниця, зловживаючи службовим становищем, за допомогою спеціалізованих програмних комплексів отримувала інформацію відносно іноземних клієнтів банку. Доступ до даних комплексів здійснювався шляхом застосування електронного ключа-пароля.

Фігурантка вибирала клієнтів, які проживають за межами України і тривалий час ніяких операцій із рахунку не здійснювали, після чого від імені клієнтів створювала заяви на видачу готівки. Дані заяви долучала до касових документів дня, а інформацію про операції вносила до спеціалізованого програмного комплексу банку, чим безпідставно було сформовано касову документацію.

Відраховані за підробленими заявами гроші не передавалися до сховища цінностей, їх привласнювала працівниця банку. Таким чином їй вдалося заробити майже два з половиною мільйона гривень.

Наразі жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі викрили шахраїв, які викрадали гроші з банківських карток.

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