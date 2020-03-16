У Запоріжжі викрили шахраїв, які викрадали гроші з банківських карток

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Запоріжжі кіберполіція припинила діяльність злочинців, які скуповували в DarkNet бази даних клієнтів банків і, під виглядом співробітників служб безпеки цих банків, виманювали реквізити банківських карток і переводили гроші клієнтів на власні підконтрольні рахунки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції Національної поліції України.