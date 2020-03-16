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У Запоріжжі викрили шахраїв, які викрадали гроші з банківських карток

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Запоріжжі кіберполіція припинила діяльність злочинців, які скуповували в DarkNet бази даних клієнтів банків і, під виглядом співробітників служб безпеки цих банків, виманювали реквізити банківських карток і переводили гроші клієнтів на власні підконтрольні рахунки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

"Працівники кіберполіції у Запорізькій області спільно із працівниками СБУ під процесуальним керівництвом Запорізької місцевої прокуратури припинили протиправну діяльність групи осіб", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у протиправній діяльності брали участь 15 осіб.

"Фігуранти розмістили власний call-центр у Запоріжжі. Його працівники, використовуючи клієнтські бази банків, телефонували громадянам. Під час телефонної розмови представлялись співробітниками служби безпеки банківських установ та виманювали інформацію щодо даних cvv-коду, номеру картки, пін-код тощо. Після того, як отримували потрібну інформацію, зловмисники списували кошти на підконтрольні карткові рахунки. Зазначені клієнтські бази банків скуповувались у DarkNet, вони містили номер банківської картки, анкетні дані власника, його мобільний телефон та електрону поштову скриньку", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели обшук за місцем розташування офісу шахраїв. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, пристрої для здійснення дзвінків IP-телефонії, мобільні телефони, чорнові записи.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, на Луганщині викрили банду, яка викрадала гроші з банківських карток.

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