У Запоріжжі викрили шахраїв, які викрадали гроші з банківських карток
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Запоріжжі кіберполіція припинила діяльність злочинців, які скуповували в DarkNet бази даних клієнтів банків і, під виглядом співробітників служб безпеки цих банків, виманювали реквізити банківських карток і переводили гроші клієнтів на власні підконтрольні рахунки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
"Працівники кіберполіції у Запорізькій області спільно із працівниками СБУ під процесуальним керівництвом Запорізької місцевої прокуратури припинили протиправну діяльність групи осіб", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у протиправній діяльності брали участь 15 осіб.
"Фігуранти розмістили власний call-центр у Запоріжжі. Його працівники, використовуючи клієнтські бази банків, телефонували громадянам. Під час телефонної розмови представлялись співробітниками служби безпеки банківських установ та виманювали інформацію щодо даних cvv-коду, номеру картки, пін-код тощо. Після того, як отримували потрібну інформацію, зловмисники списували кошти на підконтрольні карткові рахунки. Зазначені клієнтські бази банків скуповувались у DarkNet, вони містили номер банківської картки, анкетні дані власника, його мобільний телефон та електрону поштову скриньку", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці провели обшук за місцем розташування офісу шахраїв. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, пристрої для здійснення дзвінків IP-телефонії, мобільні телефони, чорнові записи.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.
Нагадаємо, на Луганщині викрили банду, яка викрадала гроші з банківських карток.