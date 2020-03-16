В Запорожье разоблачили мошенников, похищавших деньги с банковских карточек

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Запорожье киберполиция прекратила деятельность преступников, которые скупали в DarkNet базы данных клиентов банков и, под видом сотрудников служб безопасности этих банков, выманивали реквизиты банковских карт и переводили деньги клиентов на собственные подконтрольные счета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.