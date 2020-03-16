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В Запорожье разоблачили мошенников, похищавших деньги с банковских карточек

В Запорожье разоблачили мошенников, похищавших деньги с банковских карточек

Киев  •  УНН

 • 14938 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Запорожье киберполиция прекратила деятельность преступников, которые скупали в DarkNet базы данных клиентов банков и, под видом сотрудников служб безопасности этих банков, выманивали реквизиты банковских карт и переводили деньги клиентов на собственные подконтрольные счета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

"Работники киберполиции в Запорожской области совместно с работниками СБУ под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры пресекли противоправную деятельность группы лиц", - говорится в сообщении.

Указано, что в противоправной деятельности участвовали 15 человек.

"Фигуранты разместили собственный call-центр в Запорожье. Его сотрудники, используя клиентские базы банков, звонили гражданам. Во время телефонного разговора представлялись сотрудниками службы безопасности банковских учреждений и выманивали информацию о данных cvv-кода, номер карты, пин-код и пр. После того как получали нужную информацию, злоумышленники списывали средства на подконтрольные карточные счета. Указанные клиентские базы банков скупались в DarkNet, они содержали номер банковской карты, анкетные данные владельца, его мобильный телефон и электронный почтовый ящик", - указано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели обыск по месту расположения офиса мошенников. По результатам изъята компьютерная техника, устройства для осуществления звонков IP-телефонии, мобильные телефоны, черновые записи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Луганской области разоблачили банду, которая похищала деньги с банковских карточек.

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