Работница банка в Одесской области присвоила 2,5 мл грн со счетов иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Киберполиция в Одесской области разоблачила работницу банка, которая присвоила 2,5 миллиона гривен со счетов иностранцев. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает УНН.
Так, сотрудники киберполиции в Одесской области разоблачили 27-летнюю местную жительницу в присвоении денег иностранных клиентов банка.
Работница, злоупотребляя служебным положением, с помощью специализированных программных комплексов получала информацию относительно иностранных клиентов банка. Доступ к данным комплексов осуществлялся путем применения электронного ключа пароля.
Фигурантка выбирала клиентов, проживающих за пределами Украины, и которые долгое время никаких операций по счету не совершали, после чего от имени клиентов создавала заявления на выдачу наличных. Данные заявления приобщала к кассовым документам дня, а информацию об операциях вносила в специализированный программный комплекса банка, чем безосновательно было сформировано кассовую документацию.
Отчисленные по поддельным заявлениям деньги не передавались в хранилище ценностей, их присваивала сотрудница банка. Таким образом ей удалось заработать почти два с половиной миллиона гривен.
Сейчас женщине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Запорожье разоблачили мошенников, которые похищали деньги с банковских карточек.