Працівників та пацієнтів психіатричної лікарні на Харківщині перевірять на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Усіх працівників та пацієнтів Харківської обласної психіатричної лікарні №1 після реєстрації спалаху COVID-19 протестують. Про це у відеозверненні заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає кореспондент УНН.
"Епідеміологічне дослідження ще триває, але вже зараз ми можемо припускати, що хвороба була занесена першою особою, яка там була виявлена. Це санітарка, яка там працювала, вона живе в іншому населеному пункті. На даний момент перебуває там на самоізоляції. Саме село Стрілеча, де знаходиться ця лікарня закрите, встановлені відповідні блокпости…Відділення, в якому було встановлено наявність хвороби, наразі закрите на карантин. Будуть протестовані всі працівники, весь персонал, а це понад 500 осіб, а також пацієнти з усіх відділень",- розповів Кучер.
За його словами, загалом йдеться про тестування 1200 осіб. Після підтвердження COVID-19 в працівниці лікарні почали тестувати її контактне коло, й в жодної людини, в якої підтвердився лабораторно коронавірус, немає ознак захворювання.
Нагадаємо, на Харківщині на COVID-19 захворіло 11 осіб з Обласної психіатричної лікарні №1.