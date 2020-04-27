Работников и пациентов психиатрической больницы в Харьковской области проверят на COVID-19

"Эпидемиологическое исследование продолжается, но уже сейчас мы можем предполагать, что болезнь была занесена первым лицом, которое там было обнаружено. Это санитарка, которая там работала, она живет в другом населенном пункте. На данный момент находится там самоизоляции. Само село Стрелечья, где находится эта больница закрыто, установлены соответствующие блокпосты... Отделение, в котором было установлено наличие болезни, сейчас закрыто на карантин. Будут протестированы все работники, весь персонал, а это более 500 человек, а также пациенты из всех отделений", - рассказал Кучер.

По его словам, в целом речь идет о тестировании 1200 человек. После подтверждения COVID-19 у работницы больницы начали тестировать ее контактный круг, и ни у одного человека, у которого подтвердился лабораторно коронавирус, нет признаков заболевания.

Напомним, в Харьковской области COVID-19 заболело 11 человек из областной психиатрической больницы №1.