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Работников и пациентов психиатрической больницы в Харьковской области проверят на COVID-19

Работников и пациентов психиатрической больницы в Харьковской области проверят на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9768 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Всех работников и пациентов Харьковской областной психиатрической больницы №1 после регистрации вспышки COVID-19 протестируют. Об этом в видеообращении заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает корреспондент УНН.

"Эпидемиологическое исследование продолжается, но уже сейчас мы можем предполагать, что болезнь была занесена первым лицом, которое там было обнаружено. Это санитарка, которая там работала, она живет в другом населенном пункте. На данный момент находится там самоизоляции. Само село Стрелечья, где находится эта больница закрыто, установлены соответствующие блокпосты... Отделение, в котором было установлено наличие болезни, сейчас закрыто на карантин. Будут протестированы все работники, весь персонал, а это более 500 человек, а также пациенты из всех отделений", - рассказал Кучер.

По его словам, в целом речь идет о тестировании 1200 человек. После подтверждения COVID-19 у работницы больницы начали тестировать ее контактный круг, и ни у одного человека, у которого подтвердился лабораторно коронавирус, нет признаков заболевания.

Напомним, в Харьковской области COVID-19 заболело 11 человек из областной психиатрической больницы №1.

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