Працівники Белтелерадіокомпанії збираються страйкувати: в їх офіс зайшов ОМОН

"Співробітники Белтелерадіокомпанії збираються страйкувати. Повідомляється, що відмовити їх від страйку у представників влади не вийшло. ДАІ перекрила проїзд до будівлі, біля якого зібралися протестувальники", - пише видання з посиланням на свого кореспондента у Мінську.

Тим часом білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що "306 співробітників БT готові приєднатися до безстрокового страйку".

"Системний адміністратор Андрій взяв участь в акції 9 серпня і стверджує, що ОМОНівці самі спровокували бійню. Тому він обурений тим, що державні канали представляли це як напад агресивного натовпу. Він переконаний, що страйк буде оголошено на БТ о 9 годині. Його колега, журналістка Дарія Вайтович, додала, що наразі 306 працівників готові долучитися до безстрокового страйку, збір підписів триває", - пише видання.

Видання TUT.BY також повідомляє, що "у будівлю Белтелерадіокомпанії зайшов ОМОН". А протестувальники біля будівлі скандують: "Правду!".

Раніше сьогодні у будівлю БТ приходили прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт і глава Ради РБ Наталя Кочанова. "Наша Ніва" писала, що на зустрічі "Кочанова говорила завченими фразами про протести по методичці про те, що розірве їх країну". Після зустрічі люди почали підписувати заяву про страйк, пише російська служба ВВС.

Сотрудники Белтелерадиокомпании собираются бастовать. Сообщается, что отговорить их от забастовки у представителей властей не вышло. ГАИ перекрыло проезд к зданию, возле которого собрались протестующие. Фото нашего корреспондента из Минска pic.twitter.com/aWj8bx3w8Z