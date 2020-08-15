Работники Белтелерадиокомпании собираются бастовать: в их офис зашел ОМОН
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Работники государственного телевидения Беларуси - Белтелерадиокомпании - собираются бастовать, с ними пытались договориться представители власти, впрочем, переговоры провалились. Об этом пишет DW, передает УНН.
"Сотрудники Белтелерадиокомпании собираются бастовать. Сообщается, что отговорить их от забастовки у представителей власти не получилось. ГАИ перекрыла проезд к зданию, у которого собрались протестующие", - пишет издание со ссылкой на своего корреспондента в Минске.
Между тем белорусская служба Радио Свобода сообщает, что "306 сотрудников БТ готовы присоединиться к бессрочной забастовке".
"Системный администратор Андрей принял участие в акции 9 августа и утверждает, что ОМОНовцы сами спровоцировали бойню. Поэтому он возмущен тем, что государственные каналы представляли это как нападение агрессивной толпы. Он убежден, что забастовка будет объявлена на БТ в 9 часов. Его коллега, журналистка Дарья Вайтович, добавила, что сейчас 306 работников готовы присоединиться к бессрочной забастовке, сбор подписей продолжается", - пишет издание.
Издание TUT.BY также сообщает, что "в здание Белтелерадиокомпании зашел ОМОН". А протестующие у здания скандируют: "Правду!".
Ранее сегодня в здание БТ приходили пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава Совета РБ Наталья Кочанова. "Наша Нива" писала, что на встрече "Кочанова говорила заученными фразами о протестах по методичке о том, что разорвет их страну". После встречи люди начали подписывать заявление о забастовке, пишет русская служба ВВС.
Сотрудники Белтелерадиокомпании собираются бастовать. Сообщается, что отговорить их от забастовки у представителей властей не вышло. ГАИ перекрыло проезд к зданию, возле которого собрались протестующие. Фото нашего корреспондента из Минска pic.twitter.com/aWj8bx3w8Z— DW на русском (@dw_russian) August 15, 2020