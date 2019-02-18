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Працівника корпорації затримали за "злив" комерційної таємниці

Працівника корпорації затримали за "злив" комерційної таємниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Співробітник великої торговельної мережі протягом року "зливав" таємні комерційні дані іншим структурам. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.

Так, інформація про витік таємної комерційної інформації надійшла до поліції від служби безпеки компанії, якій належить мережа продуктових супермаркетів в різних містах України.

За даними слідства, чоловік під вигаданим ім’ям через мережу інтернет він систематично пересилав аналітичні дані, натомість поштою отримував гроші.

"В ході розслідування детективи слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області та співробітники управління боротьби з кіберзлочинністю викрили у злочині співробітника компанії та затримали його. Встановлено, що своїми діями житель Дніпра завдав корпорації збитки у сумі 1 млн 400 тис. гривень. За місцем його мешкання та на робочому місці проведені обшуки, в ході яких вилучено комп’ютерну техніку та документацію, що підтверджують його причетність до злочину", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 232 КК України - розголошення комерційної або банківської таємниці. Чоловіку вручили повідомлення про підозру. А 19 лютого матеріали у справі направлять до суду, уточнили в поліції.

"До слова, вперше в Україні було закінчено розслідування кримінальної справи, порушеної за ст. 232 Кримінального кодексу України", - зазначили у ГУНП.

Нагадаємо, САП розпочала кримінальне провадження за фактом розголошення даних досудового розслідування працівниками НАБУ.

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