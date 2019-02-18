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Работника корпорации задержали за "слив" коммерческой тайны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сотрудник крупной торговой сети в течение года "сливал" тайные коммерческие данные другим структурам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Так, информация об утечке секретной коммерческой информации поступила в полицию от службы безопасности компании, которой принадлежит сеть продуктовых супермаркетов в разных городах Украины.

По данным следствия, мужчина под вымышленным именем через интернет он систематически пересылал аналитические данные, зато по почте получал деньги.

"В ходе расследования детективы следственного управления ГУНП в Днепропетровской области и сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью разоблачили в преступлении сотрудника компании и задержали его. Установлено, что своими действиями житель Днепра нанес корпорации убытки в сумме 1 млн 400 тыс. гривен. По месту его жительства и на рабочем месте проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника и документацию, подтверждающие его причастность к преступлению", - говорится в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 232 УК Украины - разглашение коммерческой или банковской тайны. Мужчине вручили уведомление о подозрении. А 19 февраля материалы по делу направят в суд, уточнили в полиции.

"К слову, впервые в Украине было закончено расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 232 Уголовного кодекса Украины", - отметили в ГУНП.

Напомним, САП начала уголовное производство по факту разглашения данных предварительного расследования работниками НАБУ.

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