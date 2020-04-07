Працевлаштування: Косюк готовий створити нові робочі місця

На виплати безробітнім уряд виділив додаткові 500 млн грн. Кошти будуть спрямовані на фінансування соціальних програм для підтримки тих, хто втратив роботу.

Крім того, на період карантину Кабмін спростив отримання допомоги із безробіття.

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Відтепер реєстрація безробітних здійснюватиметься з першого дня після подання відповідної заяви до Центру зайнятості. Виплати призначатимуться швидше, ніж раніше - з першого дня реєстрації.

У Мінекономіки, тим часом, розробляють програму зайнятості для безробітних. Про це стало відомо за підсумками онлайн-зустрічі міністра Мінекономіки Ігоря Петрашка із представниками аграрних асоціацій.

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"У зв'язку з поверненням 1,5-2 млн українців з заробітків з-за кордону, а також можливим збільшенням числа безробітних, розробляється програма зайнятості для таких категорій осіб", - підсумували результати зустрічі міністра з аграріями в УКАБ.

Допомогти безробітним планує й український бізнес. Власник агрохолдингу МХП (курятина "Наша Ряба") Юрій Косюк заявив, що буде створювати нові робочі місця.

"Я думаю, ми створимо додаткові робочі місця для тих, хто потребує заробітку у регіонах, де знаходяться наші підприємства", - повідомив він.

Та окрім створення робочих місць, Косюк заявив і про більш глобальні наміри. МХП планує взятися за території і зробити життя в сільських місцевостях комфортним. Експеримент стартує у 2020 році і розпочнеться з Канева, Ладижина, Миронівки - міст присутності МХП.

"Канів, Ладижин, Миронівка. Ми з ними започаткуємо програму, де разом із місцевою владою, із громадами будемо створювати центри глобальної урбанізації.

Ми зрозуміємо, чому люди їдуть з цих міст і разом спробуємо ці проблемні питання зняти, щоб це не було: медицина, освіта або інший "біль" людей. Ми будемо не тільки учасником процесу, ми будемо фінансистами цього процесу.

Це буде наш внесок в локальну урбанізацію і оживлення територій. Щоб ці люди не їхали за кордон, або у Київ. Я хочу, щоб вони залишилися вдома і їм було комфортно", - розповів Косюк.