Трудоустройство: Косюк готов создать новые рабочие места

На выплаты безработным правительство выделило дополнительные 500 млн грн. Средства будут направлены на финансирование социальных программ для поддержки тех, кто потерял работу.

Кроме того, на период карантина Кабмин упростил получение пособия по безработице.

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Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Выплаты будут назначаться быстрее, чем раньше - с первого дня регистрации.

В Минэкономики, между тем, разрабатывают программу занятости для безработных. Об этом стало известно по итогам онлайн-встречи министра Минэкономики Игоря Петрашко с представителями аграрных ассоциаций.

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"В связи с возвращением 1,5-2 млн украинцев из заработков из-за границы, а также возможным увеличением числа безработных, разрабатывается программа занятости для таких категорий лиц", - подытожили результаты встречи министра с аграриями в УКАБ.

Помочь безработным планирует и украинский бизнес. Владелец агрохолдинга МХП (курятина "Наша Ряба") Юрий Косюк заявил, что будет создавать новые рабочие места.

"Я думаю, мы создадим дополнительные рабочие места для тех, кто нуждается в заработке в регионах, где находятся наши предприятия", - сообщил он.

И кроме создания рабочих мест, Косюк заявил и о более глобальных намерениях. МХП планирует взяться за территории и сделать жизнь в сельской местности комфортной. Эксперимент стартует в 2020 году и начнется из Канева, Ладыжина, Мироновки - городов присутствия МХП.

"Канев, Ладыжин, Мироновка. Мы с ними начнем программу, где вместе с местными властями, с общинами будем создавать центры глобальной урбанизации.

Мы поймем, почему люди едут из этих городов и вместе попробуем эти проблемные вопросы снять, чтобы это не было: медицина, образование или другая "боль" людей. Мы будем не только участником процесса, мы будем финансистами этого процесса.

Это будет наш вклад в локальную урбанизации и оживление территорий. Чтобы эти люди не уезжали за границу, или в Киев. Я хочу, чтобы они остались дома и им было комфортно", - рассказал Косюк.