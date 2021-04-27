Прапор vs ковід: у розпал епідемії Офіс Президента доручав головам ОДА встановлювати в містах найбільші державні прапори
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Офіс Президента в середині березня дав кільком головам обласних державних адміністрацій доручення вжити заходів із встановлення найбільших державних прапорів в обласних центрах. Цікаво, що таке розпорядження міститься у протоколі селекторної наради, на якій основною темою було подолання коронавірусу. Документ є у розпорядженні УНН.
Деталі
Селекторна нарада відбулася у середині березня під головуванням заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка. Більшість рішень стосуються боротьби із поширенням COVID-19, зокрема, створення мобільних бригад для проведення вакцинації. Однак є і цікаве розпорядження, яке стосується встановлення прапорів.
Так, головам Вінницької, Хмельницької, Запорізької та Полтавської обласних державних адміністрацій було доручено “Вжити вичерпних заходів щодо визначення джерел фінансування проектів із встановлення найбільшого прапору України в містах обласного значення на прикладі типових”. Про результати вони мали поінформувати Офіс Президента.
Керівникам же ОДА у Вінницькій, Донецькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Черкаській областях було доручено переглянути терміни завершення будівельних робіт стосовно проекту із встановлення найбільшого прапору України в обласних центрах. Про результати вони також мали поінформувати Офіс Президента.
УНН не знає, чи були в належні терміни, а саме до 18 березня, виконані ці розпорядження та скільки саме коштів було витрачено.
Слід нагадати
У квітні 2020 року в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. У червні Верховна Рада проголосувала за зміни до держбюджету, дозволивши таким чином витрачати кошти з коронавірусного фонду на ремонт доріг в межах програми “Велике будівництво”, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.
У липні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів розподілив всі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд з цієї суми використовують для реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг.
Водночас МОЗ у бюджетному запиті на 2021 рік просило 15,1 млрд грн лише на вакцинацію від COVID-19, однак виділено було всього 2,6 млрд грн.