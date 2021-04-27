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Флаг vs ковид: в разгар эпидемии Офис Президента поручал главам ОГА устанавливать в городах наибольшие государственные флаги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Офис Президента в середине марта дал нескольким главам областных государственных администраций поручение принять меры по установлению наибольших государственных флагов в областных центрах. Интересно, что такое распоряжение содержится в протоколе селекторного совещания, на котором основной темой было преодоление коронавируса. Документ есть в распоряжении УНН.

Детали

Селекторное совещание состоялось в середине марта под председательством заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко. Большинство решений касаются борьбы с распространением COVID-19, в частности, создания мобильных бригад для проведения вакцинации. Однако есть и интересное распоряжение, касающееся установления флагов.

Так, председателям Винницкой, Хмельницкой, Запорожской и Полтавской областных государственных администраций было поручено "Принять исчерпывающие меры по определению источников финансирования проектов по установлению наибольшего флага Украины в городах областного значения на примере типичных". О результатах они должны были проинформировать Офис Президента.

Руководителям же ОГА в Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях было поручено пересмотреть сроки завершения строительных работ по проекту по установлению наибольшего флага Украины в областных центрах. О результатах они также должны были проинформировать Офис Президента.

УНН не знает, были в надлежащие сроки, а именно до 18 марта, выполнены эти предписания и сколько именно средств было потрачено.

Следует напомнить

В апреле 2020 года в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом. В июне Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, позволив таким образом тратить средства из коронавирусного фонда на ремонт дорог в рамках программы "Большое строительство", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

В июле премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров распределил все 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19. 35 млрд из этой суммы используют для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

В то же время Минздрав в бюджетном запросе на 2021 год просил 15,1 млрд грн только на вакцинацию от COVID-19, однако выделено было всего 2,6 млрд грн.

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