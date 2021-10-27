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Прагнемо миру і поваги до права: у МЗС відповіли на закиди Захарової про "місця дислокації військових НАТО" в Україні

Київ • УНН

 • 31000 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Росія зараз має не місця дислокації військових НАТО рахувати, а докладати зусиль, аби зрушити з місця врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Про це УНН заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи нещодавні заяви з боку речниці МЗС РФ.

Прагнемо миру і поваги до права: у МЗС відповіли на закиди Захарової про "місця дислокації військових НАТО" в Україні

Так, дипломат нагадав, що інтеграція в НАТО — це стратегічний вибір українського народу, закріплений в конституції України.

Цитата

“Ми розглядаємо Альянс не тільки як парасольку безпеки, але і як простір спільних демократичних цінностей. Подальший розвиток співпраці з НАТО залежить виключно від волі нашої держави та членів Альянсу. І в цьому діалозі Російська Федерація не має права голосу”, — заявив Ніколенко.

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“Україна прагне миру, справедливості і поваги до міжнародного права. Зовнішня політика РФ намагається підірвати міжнародний порядок, заснований на міжнародному праві. Її основні інструменти — конфронтація і агресія”, — додав він.

Деталі

За словами речника МЗС, заяви російських посадовців про ефемерні загрози зі сторони України — це “продукт викривленого сприйняття реальності”.

“Росія зараз має не місця дислокації військових НАТО рахувати, а докладати зусиль, аби зрушити з місця врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Для цього потрібно припинити вигадувати причини для уникнення зустрічей в рамках наявних форматів переговорів, почати добросовісно виконувати Мінські домовленості та домовленості лідерів Нормандського формату”, — підкреслив він.

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На думку Ніколенка, ресурси, які Росія зараз задіяла для просування агресивної політики, можуть бути вивільнені для поліпшення добробуту пересічних російських громадян: гарантування їм дотримання базових прав людини, створення системи верховенства права, надання захисту від коронавірусної хвороби COVID-19.

“Очевидно, саме цього і очікує російський народ від своєї влади”, — вважає речник МЗС.

Контекст

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова раніше заявила, що НАТО нібито “веде активне військове освоєння України”.

“За різними оцінками, на території цієї країни вже налічується близько десяти місць дислокації натовських військовослужбовців”, — заявила вона.

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