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Стремимся к миру и уважению к праву: в МИД ответили на упреки Захаровой о "местах дислокации военных НАТО" в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Россия сейчас должна не места дислокации военных НАТО считать, а прилагать усилия, чтобы сдвинуться с места урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Об этом УНН заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя недавние заявления со стороны спикера МИД РФ.

Стремимся к миру и уважению к праву: в МИД ответили на упреки Захаровой о "местах дислокации военных НАТО" в Украине

Так, дипломат напомнил, что интеграция в НАТО — это стратегический выбор украинского народа, закрепленный в конституции Украины.

Цитата

“Мы рассматриваем Альянс не только как зонтик безопасности, но и как пространство общих демократических ценностей. Дальнейшее развитие сотрудничества с НАТО зависит исключительно от воли нашего государства и членов Североатлантического союза. И в этом диалоге у Российской Федерации нету права голоса”, — заявил Николенко.

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“Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву. Внешняя политика РФ пытается подорвать международный порядок, основанный на международном праве. Ее основные инструменты — конфронтация и агрессия”, — добавил он.

Детали

По словам спикера МИД, заявления российских чиновников об эфемерных угрозах со стороны Украины — это “продукт искаженного восприятия реальности”.

“Россия сейчас должна не места дислокации военных НАТО считать, а прилагать усилия, чтобы сдвинуться с места урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Для этого нужно прекратить придумывать причины во избежание встреч в рамках существующих форматов переговоров, начать добросовестно выполнять Минские договоренности и договоренности лидеров Нормандского формата”, — подчеркнул он.

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По мнению Николенко, ресурсы, которые Россия сейчас задействовала для продвижения агрессивной политики, могут быть освобождены для улучшения благосостояния рядовых российских граждан: обеспечения им соблюдения базовых прав человека, создания системы верховенства права, предоставления защиты от коронавирусной болезни COVID-19.

“Очевидно, именно этого и ожидает российский народ от своей власти”, — считает спикер МИД.

Контекст

Официальная представительница МИД России Мария Захарова ранее заявила, что НАТО якобы “ведет активное военное освоение Украины”.

“По разным оценкам, на территории этой страны уже насчитывается около десяти мест дислокации натовских военнослужащих”, — заявила она.

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