ППО працює в Одеській області - Братчук
Київ • УНН
В Одеській області активовано систему протиповітряної оборони. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних безпілотних літальних апаратів у регіоні.
В Одеській області працює ППО. Про це повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, передає УНН.
"На Одещині працює ППО", - повідомив Братчук.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА в Одеській області.
"Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників!" - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.