ППО работает в Одесской области - Братчук
Киев • УНН
В Одесской области активирована система противовоздушной обороны. Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных беспилотных летательных аппаратов в регионе.
В Одесской области работает ПВО. Об этом сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, передает УНН.
"В Одесской области работает ПВО", - сообщил Братчук.
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в Одесской области.
"Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза применения ударных беспилотников!" - сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.