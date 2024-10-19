ППО работает в Одесской области - Братчук

В Одесской области работает ПВО. Об этом сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, передает УНН.

"В Одесской области работает ПВО", - сообщил Братчук.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в Одесской области.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза применения ударных беспилотников!" - сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.