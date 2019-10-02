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Позов Горбатюка до Луценка: суд повернув заяву позивачу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва повернув позовну заяву начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка до вже колишнього Генерального прокурора Юрія Луценка через не усунення недоліків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суда міста Києва.

Позов Горбатюка до Луценка: суд повернув заяву позивачу

Нагадаємо, позивач просив суд скасувати наказ Генерального прокурора, яким було призначено службове розслідування з приводу блокування слідчими і керівництвом управління спеціальних розслідувань ГПУ передачі матеріалів кримінального провадження іншому органу досудового розслідування – Національному антикорупційному бюро України. 

Суд ухвалою від 13 серпня залишив позив Горбатюка без руху та надав час для усунення недоліків, які не були усунені у встановлений термін.

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 169 КАСУ, позовна заява повертається позивачеві, якщо він не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк.

Як раніше повідомляв УНН, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. 

Пізніше на брифінгу керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк пояснив, що обшуки проводились у зв’язку з тим, що Окружний адміністративний суд Києва системно втручається в розгляд справ судами та діяльність вищих органів державної влади. 

Трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворівського райсуду Одеси, а також голові ОАСК Павлу Вовку повідомили про підозру

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