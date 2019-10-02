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Иск Горбатюка к Луценко: суд вернул заявление истцу

Киев • УНН

 • 11229 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Окружной административный суд города Киева вернул исковое заявление начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка к уже бывшему Генеральному прокурору Юрию Луценко из-за не устранения недостатков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.

Иск Горбатюка к Луценко: суд вернул заявление истцу

Напомним, истец просил суд отменить приказ Генерального прокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокировки следователями и руководством управления специальных расследований ГПУ передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования - Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Суд постановлением от 13 августа оставил иск Горбатюка без движения и предоставил время для устранения недостатков, которые не были устранены в установленный срок.

В соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 169 КАСУ, исковое заявление возвращается истцу, если он не устранил недостатки искового заявления, оставлено без движения, в установленный судом срок.

Как ранее УНН сообщал, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева.

Позже на брифинге руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк объяснил, что обыски проводились в связи с тем, что Окружной административный суд Киева системно вмешивается в рассмотрение дел судами и деятельность высших органов государственной власти.

Трем судьям Окружного административного суда Киева и судьи Суворовского райсуда Одессы, а также председателю ОАСК Павлу Вовку сообщили о подозрении.

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