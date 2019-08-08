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Горбатюк подав позов проти Луценка

Горбатюк подав позов проти Луценка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк позивається до генерального прокурора Юрія Луценка та просить суд скасувати наказ про службове розслідування. Про це проінформували у прес-службі Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН.

Повідомляється, що до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка до Генерального прокурора України Юрія Луценка.

"Позивач просить суд скасувати наказ Генерального прокурора, яким було призначено службове розслідування з приводу блокування слідчими і керівництвом управління спеціальних розслідувань ГПУ передачі матеріалів кримінального провадження іншому органу досудового розслідування – Національному антикорупційному бюро України", - йдеться в повідомленні.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.

Пізніше на брифінгу керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк пояснив, що обшуки проводились у зв’язку з тим, що Окружний адміністративний суд Києва системно втручається в розгляд справ судами та діяльність вищих органів державної влади. 

Трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворівського райсуду Одеси, а також голові ОАСК Павлу Вовку повідомили про підозру.

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