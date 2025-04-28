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"Позов дружини Порошенка про поділ майна – спроба обійти закон" - експерти вбачають ознаки шахрайства у справі нардепа

Київ • УНН

 • 5432 перегляди

Експерти вважають, що позов Марини Порошенко про поділ майна є спробою обійти санкції. Суд можуть використати для виведення активів з-під обмежень.

"Позов дружини Порошенка про поділ майна – спроба обійти закон" - експерти вбачають ознаки шахрайства у справі нардепа

Марина та Петро Порошенки ризикують отримати обвинувачення у шахрайстві через спробу без предмету спору використати суд для обходу санкцій, – пише видання "Закон і Бізнес", посилаючись на висновки провідних юристів. Експерти вже назвали такі дії політика спробами обійти закон і фактично вивести активи олігарха з-під дії санкцій.

Як повідомляє видання, юристи вважають, що суд не може розглядати позов Марини Порошенко до свого чоловіка про поділ майна, бо відсутній сам спір між подружжям як підстава для позову. Натомість намір використати рішення суду для обходу санкцій тягне на шахрайство.

27 березня 2025 року Марина Порошенко подала позов до Крижопільського районного суду Вінницької області про поділ майна подружжя. Йдеться про активи, оціночна вартість яких перевищує 17,1 мільярда гривень (близько півмільярда доларів).

За даними "ЗіБ", у Порошенка визнали, що між ним та дружиною немає суперечностей щодо розподілу активів: позов подано виключно, щоб обійти санкції. А за законом, звернення до суду за поділом майна можливе лише у разі порушення, невизнання або оспорювання права. Тож використання суду без реального спору порушує основи правосуддя та може кваліфікуватися як шахрайство, - пише видання.

Як зазначають в "ЗіБ", у разі продовження провадження без реального спору між Порошенками про право, суддя ризикує не тільки своєю репутацією, а й може стати співучасником правопорушення. Відповідно до закону, єдиним законним рішенням у такій ситуації є закриття провадження у справі.

Автори видання наводять перелік коштовностей та активів, які хоче відсудити на свою користь дружина Порошенка.  

"Загалом із майже півсотні творів мистецтва, що зазначені у декларації Порошенка за 2024 рік, його дружина претендує на більшу частину. Серед робіт – твори російських художників Коровіна, Полєнова, Лєвітана, Брюллова, а також картини таких європейських майстрів, як Сальвадор Далі, Ель Греко, Ван Дейк, Ренуар. Крім творів мистецтва, дружина Порошенка хоче отримати акції ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал" та інше майно.

ЗМІ також згадує, що у 2012 році П.Порошенко подарував своєму попереднику Віктору Януковичу картину Івана Айвазовського "Константинополь на світанку" вартістю на той час в $1,8 млн.

За словами політичного експерта Петра Олещука, Петро Порошенко не вперше намагається обійти закон.

"Спробою через суд поділити майно Порошенко не просто хоче обійти санкції. Так Петро планує обдурити закон і державу, що вже робив десятки разів", - написав Олещук.

За  його словами, судовий позов Марини Порошенко про поділ майна дозволяє фактично вивести активи з-під дії обмежень і затягувати процес на роки через уточнення переліків майна, оскарження прав власності та технічні маніпуляції з реєстрами.

Як відомо, в лютому 2025 року були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці. Серед них опинився і Петро Порошенко. У ЗМІ його звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з РФ (Липецька фабрика, завод "Богдан" у РФ тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
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