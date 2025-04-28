"Иск жены Порошенко о разделе имущества - попытка обойти закон" - эксперты видят признаки мошенничества в деле нардепа

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив
05:58 • 35987 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

27 апреля, 19:17 • 38210 просмотра

Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

Эксклюзив
27 апреля, 16:20 • 43571 просмотра

Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

Эксклюзив
27 апреля, 05:03 • 71897 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 121695 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 101576 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 72640 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 148455 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 68421 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 53338 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+14°
2м/с
26%
761 мм
Популярные новости

Военные показали, как дроны пограничников уничтожают вражеские склады БК и технику оккупантов

28 апреля, 01:26 • 25678 просмотра

кремль подрывает усилия Трампа по установлению прочного мира – ISW

28 апреля, 01:50 • 24987 просмотра

Нетаньяху призвал демонтировать всю ядерную инфраструктуру Ирана

28 апреля, 02:08 • 24877 просмотра

В российском брянске один человек погиб в результате атаки БпЛА, горели авто и жилой дом - росСМИ

28 апреля, 03:17 • 29425 просмотра

Иностранные миротворцы в Украине: в Британии предупредили о риске судебных исков от рф относительно прав человека - The Telegraph

04:19 • 29684 просмотра
публикации

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

05:58 • 35987 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 148455 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 124148 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 152138 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 201802 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Руслан Кравченко

Биньямин Нетаньяху

Иван Федоров

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Вашингтон

Иран

Реклама
УНН Lite

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

08:56 • 7350 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

08:46 • 8054 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 121696 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 47950 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 83086 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Ракетный комплекс "Панцирь"

Нефть марки Brent

Телеграмма

Х-47М2 "Кинжал"

"Иск жены Порошенко о разделе имущества - попытка обойти закон" - эксперты видят признаки мошенничества в деле нардепа

Киев • УНН

 • 4788 просмотра

Эксперты считают, что иск Марины Порошенко о разделе имущества является попыткой обойти санкции. Суд могут использовать для вывода активов из-под ограничений.

"Иск жены Порошенко о разделе имущества - попытка обойти закон" - эксперты видят признаки мошенничества в деле нардепа

Марина и Петр Порошенко рискуют получить обвинения в мошенничестве из-за попытки без предмета спора использовать суд для обхода санкций, - пишет издание "Закон и Бизнес", ссылаясь на выводы ведущих юристов. Эксперты уже назвали такие действия политика попытками обойти закон и фактически вывести активы олигарха из-под действия санкций.

Как сообщает издание, юристы считают, что суд не может рассматривать иск Марины Порошенко к своему мужу о разделе имущества, потому что отсутствует сам спор между супругами как основание для иска. В то же время намерение использовать решение суда для обхода санкций тянет на мошенничество.

27 марта 2025 года Марина Порошенко подала иск в Крыжопольский районный суд Винницкой области о разделе имущества супругов. Речь идет об активах, оценочная стоимость которых превышает 17,1 миллиарда гривен (около полумиллиарда долларов).

По данным "ЗиБ", у Порошенко признали, что между ним и женой нет противоречий относительно распределения активов: иск подан исключительно, чтобы обойти санкции. А по закону, обращение в суд за разделом имущества возможно только в случае нарушения, непризнания или оспаривания права. Поэтому использование суда без реального спора нарушает основы правосудия и может квалифицироваться как мошенничество, - пишет издание.

Как отмечают в "ЗиБ", в случае продолжения производства без реального спора между Порошенко о праве, судья рискует не только своей репутацией, но и может стать соучастником правонарушения. Согласно закону, единственным законным решением в такой ситуации является закрытие производства по делу.

Авторы издания приводят перечень драгоценностей и активов, которые хочет отсудить в свою пользу жена Порошенко. 

"В целом из почти полусотни произведений искусства, указанных в декларации Порошенко за 2024 год, его жена претендует на большую часть. Среди работ - произведения русских художников Коровина, Поленова, Левитана, Брюллова, а также картины таких европейских мастеров, как Сальвадор Дали, Эль Греко, Ван Дейк, Ренуар. Кроме произведений искусства, жена Порошенко хочет получить акции ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" и другое имущество.

СМИ также вспоминает, что в 2012 году П.Порошенко подарил своему предшественнику Виктору Януковичу картину Ивана Айвазовского "Константинополь на рассвете" стоимостью на то время в $1,8 млн.

По словам политического эксперта Петра Олещука, Петр Порошенко не впервые пытается обойти закон.

"Попыткой через суд поделить имущество Порошенко не просто хочет обойти санкции. Так Петр планирует обмануть закон и государство, что уже делал десятки раз", - написал Олещук.

По его словам, судебный иск Марины Порошенко о разделе имущества позволяет фактически вывести активы из-под действия ограничений и затягивать процесс на годы из-за уточнения перечней имущества, обжалования прав собственности и технических манипуляций с реестрами.

Как известно, в феврале 2025 года были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности. Среди них оказался и Петр Порошенко. В СМИ его обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговле в войну с РФ (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в РФ и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Петр Порошенко
Организация Объединенных Наций
Brent
$65.65
Bitcoin
$94,708.60
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.55
Золото
$3,292.79
Ethereum
$1,811.94