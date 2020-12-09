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Пожежу в історичному будинку дворянського зібрання у Полтаві ліквідовано

Пожежу в історичному будинку дворянського зібрання у Полтаві ліквідовано

Київ • УНН

 • 21951 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Пожежу у будинку дворянського зібрання у Полтаві, де тепер торговельно-розважальний центр - ліквідовано. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Повідомляється, що вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля кафе, також вогонь по суміжних приміщеннях розповсюдився на будівлю колишнього кінотеатру ім. І. П. Котляревського.

"О 9:15 пожежу у двоповерховій будівлі торгівельно-розважального центру (колишній кінотеатр ім. І. П. Котляревського) локалізовано на площі 600 м. кв. О 13:06 пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучалися 56 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки.

Нагадаємо, під час гасіння пожежі у приміщенні колись будинку дворянського зібрання, а згодом - кінотеатру, на вулиці Соборності, 31, у Полтаві було виявлено тіло людини. Відкрито кримінальне провадження.

Додамо, за даними з відкритих джерел, у будівлі по вулиці Соборності, 31, у Полтаві раніше розташовувався кінотеатр ім. І. П. Котляревського, а перед цим — будинок Полтавського дворянського зібрання — пам’ятка історії та архітектури. Будівлю споруджено у 1810 році у стилі класицизму.

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