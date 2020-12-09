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Пожар в историческом здании дворянского собрания в Полтаве ликвидирован

Пожар в историческом здании дворянского собрания в Полтаве ликвидирован

Киев  •  УНН

 • 21947 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Пожар в доме дворянского собрания в Полтаве, где теперь - торгово-развлекательный центр - ликвидирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

Сообщается, что пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит кровля кафе, также огонь по смежным помещениям распространился на здание бывшего кинотеатра им. И. П. Котляревского.

"В 9:15 пожар в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра (бывший кинотеатр им. И. П. Котляревского) локализован на площади 600 м. кв. В 13:06 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлекались 56 человек личного состава и 14 единиц техники.

Напомним, во время тушения пожара в помещении когда-то дома дворянского собрания, а впоследствии - кинотеатра, на улице Соборности, 31 в Полтаве было обнаружено тело человека. Открыто уголовное производство.

Добавим, по данным из открытых источников, в здании по улице Соборности, 31 в Полтаве раньше располагался кинотеатр им. И. П. Котляревского, а перед этим - дом Полтавского дворянского собрания - памятник истории и архитектуры. Здание построено в 1810 году в стиле классицизма.

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