Пожар в историческом здании дворянского собрания в Полтаве ликвидирован
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Пожар в доме дворянского собрания в Полтаве, где теперь - торгово-развлекательный центр - ликвидирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.
Сообщается, что пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит кровля кафе, также огонь по смежным помещениям распространился на здание бывшего кинотеатра им. И. П. Котляревского.
"В 9:15 пожар в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра (бывший кинотеатр им. И. П. Котляревского) локализован на площади 600 м. кв. В 13:06 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлекались 56 человек личного состава и 14 единиц техники.
Напомним, во время тушения пожара в помещении когда-то дома дворянского собрания, а впоследствии - кинотеатра, на улице Соборности, 31 в Полтаве было обнаружено тело человека. Открыто уголовное производство.
Добавим, по данным из открытых источников, в здании по улице Соборности, 31 в Полтаве раньше располагался кинотеатр им. И. П. Котляревского, а перед этим - дом Полтавского дворянского собрания - памятник истории и архитектуры. Здание построено в 1810 году в стиле классицизма.