Пожежу у приміщенні Мінкульту ліквідували

"Об 11:03 пожежу площею 30 кв. м локалізовано, а об 11:24 – ліквідовано", - повідомили рятувальники.

Для ліквідації пожежі задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у місті Києві та близько 45 осіб особового складу.

Нагадаємо, 27 січня у Мінкульті сталася пожежа, співробітників евакуювали.

За даними ДСНС, пожежа у приміщенні Міністерства культури, молоді та спорту сталася в архіві у підвальному приміщенні.

З приміщення Мінкульту врятували чотирьох людей, їх оглянули медики.