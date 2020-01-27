Пожежу у приміщенні Мінкульту ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Пожежу у приміщенні Міністерства культури, молоді та спорту у Києві ліквідували. Як відбувалося гасіння пожежі, показало ГУ ДСНС у Києві на відео у Youtube, передає УНН.
"Об 11:03 пожежу площею 30 кв. м локалізовано, а об 11:24 – ліквідовано", - повідомили рятувальники.
Для ліквідації пожежі задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у місті Києві та близько 45 осіб особового складу.
Нагадаємо, 27 січня у Мінкульті сталася пожежа, співробітників евакуювали.
За даними ДСНС, пожежа у приміщенні Міністерства культури, молоді та спорту сталася в архіві у підвальному приміщенні.
З приміщення Мінкульту врятували чотирьох людей, їх оглянули медики.