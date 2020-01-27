Пожар в помещении Минкульта ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Пожар в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта в Киеве ликвидировали. Как происходило тушение пожара, показало ГУ ГСЧС в Киеве на видео в Youtube, передает УНН.
"В 11:03 пожар площадью 30 кв. м локализован, а о 11:24 - ликвидирован", - сообщили спасатели.
Для ликвидации пожара задействованы 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве и около 45 человек личного состава.
Напомним, 27 января в Минкульте произошел пожар, сотрудников эвакуировали.
По данным ГСЧС, пожар в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел в архиве в подвальном помещении.
Из помещения Минкульта спасли четырех людей, их осмотрели медики.