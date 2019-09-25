Пожежу торф'яників неподалік від Львова гасять майже два тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У селищі Підсоснів, що за близько 30 км від Львова, рятувальники продовжують ліквідувати пожежу торфу, яка розпочалася ще 12 вересня. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Львівській області.
"Протягом 24 вересня ліквідовано горіння торфу на площі 0,1 га, ще залишається погасити 0,45 га. Загальна площа пожежі на відкритій території склала 5 га", - йдеться в повідомленні.
До ліквідації пожежі залучили 54 рятувальників, 6 одиниць спецтехніки та 50 курсантів.
Нагадаємо, 16 вересня рятувальники продовжували ліквідовувати торф’яну пожежу в селі Мальчиці на Львівщині.