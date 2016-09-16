Торф’яники продовжують горіти на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Рятувальники продовжують ліквідовувати торф’яну пожежу в селі Мальчиці на Львівщині. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Львівській області.
Так, упродовж 15 вересня вдалося ліквідувати горіння на площі 1,5 га.
До ліквідації пожежі залучено 164 рятувальники, 50 курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 20 одиниць спецтехніки, 11 мотопомп.
Наразі залишається погасити ще 1,5 га. Роботи по ліквідації пожежі тривають.