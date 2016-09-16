Торфяники продолжают гореть во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Спасатели продолжают ликвидировать торфяной пожар в селе Мальчицы во Львовской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС во Львовской области.
Так, на протяжении 15 сентября удалось ликвидировать горение на площади 1,5 га.
Для ликвидации пожара привлечены 164 спасателя, 50 курсантов Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности, 20 единиц спецтехники, 11 мотопомп.
Остается потушить еще 1,5 га. Работы по ликвидации пожара продолжаются.